POL-GE: Bus kommt in Altstadt von Fahrbahn ab

Gelsenkirchen (ots) - Ein unbekannter Mann verschaffte sich am Montag, 5. Dezember 2022, unter einem falschem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer Frau aus Horst und stahl ihren Schmuck. Gegen 12.45 Uhr klingelte es an der Tür der 84-jährigen Gelsenkirchenerin in der Straße Am Bowengarten. Ein unbekannter Mann gab an, er sei Mitarbeiter einer Eisdiele und hätte ein ...

