Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Wohnung in Trier

Trier (ots)

Am gestrigen Abend, Donnerstag, 15. Dezember 2022, in der Zeit von 20:15 Uhr bis 23:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter in eine Wohnung in der Straße "Auf der Bausch" Zugang. Er durchsuchte die Wohnung und entwendete ein Tablet und eine Münzsammlung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell