POL-PPTR: Diebstahl an PKW in Trier

Merzkirchen (ots) - Am Dienstag, 13. Dezember 2022 kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 16:55 Uhr in der Kirchstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte hebelten die Terrassentür der Küche auf, durchwühlten Kommoden und Schränke und entwendeten Goldschmuck und mehrere Armbanduhren. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2290. Rückfragen bitte an: ...

