Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet

Jena (ots)

Wie der Eigentümer eines E-Bikes am Montagnachmittag feststellen musste, hatten Unbekannte sein Zweirad widerrechtlich an sich genommen. Er hatte das Rad in der Hohen Straße am 22.07.2022 gesichert abgestellt. Das E-Bike hat einen Wert von fast 3.000,- Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell och nicht vor.

