LPI-J: Ausbeulung in der Jacke verrät Langfinger

Jena (ots) - Am Montagvormittag stellte ein Zeuge einen Miet-E-Roller in der Prüssingstraße fest. Kurios war nur, dass der Roller hinter einem Geländer lag. Unbekannte hatten diesen augenscheinlich über das Geländer gehoben und sodann fallen lassen. Durch den Aufprall wurde der Roller sehr stark beschädigt, die Schadenshöhe wird auf gut 7.000,- Euro beziffert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

