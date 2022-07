Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung in Apolda

Apolda (ots)

Am Montag den 25. Juli 2022, gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei über verdächtige Personen in der Leutloffstraße in Apolda informiert. Durch eine Zeugin wurde beobachtet, wie eine männliche Person sich zum Hauseingang begab. Hierbei schlug dieser auf die Motorhaube eines Fiats ein. Anschließend begaben sich insgesamt vier Personen aus dem Haus. Danach wurden mehrere Knallgeräusche wahrgenommen. Wer diese verursacht hat, konnte nicht gesagt werden. Es konnte lediglich die Beschädigung der Hauseingangstür festgestellt werden. Die Gruppe begab sich anschließend in Richtung Stadtzentrum. Eine erste Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Die Motorhaube des Fiats wurde durch eine ca. 1,75 bis 1,80 Meter große männliche Person beschädigt. Der Täter hatte kurze blonde Haare und war mit einer kurzen schwarzen Hose und einem roten Oberteil bekleidet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 EUR. Die Polizei bittet um Mithilfe. Der Fahrer des Fiats und Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

