Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung im Freibad von Bad Sulza

Bad Sulza (ots)

Am Montag den 25. Juli 2022, gegen 16:15 Uhr wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in das Freibad von Bad Sulza gerufen. Der 17-jährige Geschädigte lag zusammen mit seinem Lebenspartner auf einer Decke und wurde dabei von dem bisher unbekannten Täter angeschaut. Auf die Frage "Willste ein Passbild?" fühlte sich der Täter angegriffen und schlug den 17-jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Täter ist männlich und zwischen 19 und 23 Jahren alt. Er ist ca. 1,85 Meter groß, muskulös und hat mehrere Tätowierungen an Bauch, Oberkörper und Arm. Am Tattag trug er eine blaugraue Badehose, Der Unbekannte war in Begleitung von zwei weiteren Personen, die etwa im selben Alter waren. Einer davon war ca. 1,90 Meter groß und trug eine rote Badehose. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell