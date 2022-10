POL-PB: Unfall beim Abbiegen - ein Verletzter

Büren-Steinhausen (ots) - (mb) Ein 82-jähriger Mann hat am Montag beim Sturz aus einem Apfelbaum schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war nachmittags gegen 14.30 Uhr am Schnadweg mit einer Leiter in einen Apfelbaum gestiegen. Als er sich in etwa drei Meter Höhe auf einen Ast stellte, brach der Ast und der Senior stürzte ab. Er schlug mit dem Kopf auf einen ...

mehr