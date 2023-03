Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.03.2023

Bild-Infos

Download

PI Leer/ Emden (ots)

++ Wohnungseinbruchsdiebstahl ++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis ++ schlechte Arbeit, überhöhte Preise/ Betrug am Haus ++ ++ Verkehrssicherheitstraining bei der Ostfriesischen Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH (OBW) in Emden ++

++ Wohnungseinbruchsdiebstahl ++

Rhauderfehn - Von Mittwoch auf Donnerstag ist es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Müller-Haase-Straße in Rhauderfehn gekommen. Die ortsabwesende Geschädigte wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Geldbörse außerhalb der Wohnräumlichkeiten aufgefunden wurde. Eine Nachschau bestätigte den Verdacht des Einbruchs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis ++

Moormerland - Nach zuvor erfolgter Verkehrsunfallaufnahme in der Dr.-Warsing-Straße in Moormerland wurde am Donnerstagnachmittag eine Führerscheinüberprüfung bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer durchgeführt und festgestellt, dass die Fahrerlaubnis erloschen ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis ++

Leer - Auch in Leer kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Ein 26-jähriger Mann aus Aurich befuhr mit seinem Pkw den Osseweg in Leer ohne in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Fahrzeugschlüssel wurden dem Beschuldigten abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

++ schlechte Arbeit, überhöhte Preise/ Betrug am Haus ++

Westoverledingen - In der gestrigen Mittagszeit kam es in der Birkenstraße in Westoverledingen zu einem Dachrinnenwechsel durch vermeintliche Dachdecker. Vereinbart wurde dabei ein Betrag in dreistelliger Höhe. Als die Auftraggeberin im Nachgang eine Rechnung verlangte, wurde letztlich doch eine vierstellige Summe verlangt. Daraufhin fuhren die Arbeiter mit der Auftraggeberin zur Bank um das Geld in bar in Empfang zu nehmen. Eine Rechnung wurde nicht ausgehändigt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor vermeintlichen Dachdeckern, die ihre Kunden mit schlechter Arbeit und überhöhten Preise um ihr Geld bringen wollen. Dabei klingeln die selbsternannten Arbeiter dann an Haustüren und bieten spontan ihre Dienstleistungen an. Die Angebote erscheinen dabei auf den ersten Blick sehr günstig, doch die Arbeiten werden nicht fachgerecht durchgeführt. Nicht selten wird dabei zunächst ein kleinerer Betrag genannt, welcher sich dann am Ende jedoch nur als "Teilbetrag" entpuppt und die Rechnungssumme dann doch viel höher ist. Eine Rechnung wird in solchen Fällen übrigens nie ausgestellt. Die Polizei rät grundsätzlich von solchen Geschäften an der Haustür ab.

++ Verkehrssicherheitstraining bei der Ostfriesischen Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH (OBW) in Emden ++

Emden - Am Mittwoch, 29.03.2023, fand ein Radfahrtraining mit 7 Teilnehmern der OBW in Emden statt. Die Gruppe bestand aus Menschen mit Teilhabebeschränkungen, die täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit bei der OBW fahren. Die Teilnehmer waren mit großer Freude und Motivation dabei. Am Vormittag wurde der theoretische Teil geübt, bevor es am Nachmittag dann in das praktische Training ging. Am Ende des Trainings gab es für eine Teilnahmeurkunde, die mit Stolz von den Teilnehmenden in Empfang genommen wurde.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell