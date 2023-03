Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.03.2023

PI Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl ++ Betrug Cybercrime ++ Sachbeschädigungen ++ Versuchter Betrug i.S. Schockanruf ++

++ Diebstahl ++

Leer - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem gewaltsamen Aufbruch von zwei Staubsaugerautomaten und zur Entwendung eines geringen Bargeldbetrages bei einem Waschpark in der Deichstraße in Leer. Dies wurde am gestrigen Morgen durch den Betreiber festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

++ Betrug Cybercrime ++

Leer / Bunde - Gleich in zwei Fällen kam es in den letzten Wochen zu Betrugsversuchen vor dem Hintergrund Cybercrime. Ein 46-jähriger Mann aus Bunde wurde im Internet durch einen unbekannten Täter auf eine App aufmerksam gemacht, in die er Geld investieren könnte. Daraufhin überwies der Mann einen mittleren fünfstelligen Betrag an die App. Als es um die Auszahlung ging, wurde das Konto gesperrt und es sollte nochmals ein mittlerer fünfstelliger Betrag überwiesen werden. Dies tat der Mann jedoch nicht, sondern informierte die Polizei.

Ähnlich erging es einem 45-jährigen Mann aus Leer, der im Rahmen eines vermeintlich seriösen Bitcoin-Kaufs ebenfalls einen mittleren fünfstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto überwies. Nachdem im Anschluss vom vermeintlichen Anbieter weitere Forderungen an den Geschädigten gestellt wurden, wurde dieser misstrauisch und schaltete die Polizei ein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dringend davon abgeraten wird, unbekannte Apps auf Anraten fremder Personen zu installieren. Ebenso wird dringend davon abgeraten, Geldsummen jeglicher Höhe auf fremde Konten und an unbekannte Personen zu überweisen. Personen, die mit dem Handel mit Kryptowährung unerfahren sind, sollten von dieser Anlagemöglichkeit absehen.

++ Sachbeschädigungen ++

Leer - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Leer zu zwei Sachbeschädigungen, bei denen jeweils die Heckscheibe von zwei Kraftfahrzeugen beschädigt wurden. In der Groninger Straße wurde bei einem geparkten Pkw der Marke BMW im Zeitraum von 23 Uhr bis 08:30 Uhr die Heckscheibe durch ein unbekanntes Tatobjekt beschädigt. Zu selbiger Tat kam es dann im Zeitraum von 20 Uhr bis 12 Uhr an einem geparkten Pkw der Marke Audi in der Noortmer Chaussee. In beiden Fällen ist der Täter unbekannt. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

++ Versuchter Betrug i.S. Schockanruf ++

Weener - Am gestrigen Tage kam es erneut zu einem versuchten Betrug mittels Schockanruf. Eine bislang unbekannte Anruferin täuschte der Geschädigten, einer 59-jährige Frau aus Weener, telefonisch vor, dass die Tochter einen Verkehrsunfall mit tödlich verunglückter Person verursacht hätte. Es wurde dann ein mittlerer fünfstelliger Betrag als Kaution oder alternativ Gold oder Schmuck gefordert. Die Geschädigte kam der Aufforderung zunächst nach, wurde dann jedoch skeptisch und suchte die Polizeidienststelle in Weener auf.

Auch an dieser Stelle wird durch die Polizei nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass solche Anrufe niemals von der Polizei getätigt werden. Es werden keine Geldforderungen am Telefon gestellt. Bitte informieren Sie ihre Mitmenschen, insbesondere Ihre Eltern und Großeltern, über sogenannte Schockanrufe und weisen Sie darauf hin, niemals Bargeld oder Wertsachsen an fremde Personen auszuhändigen.

