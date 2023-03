POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden von Sonntag, 26.03.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Verkehrsunfall mit Personenschaden und Trunkenheit++Mehrere Fahrten mit Pkw unter Alkoholeinfluss++Mehrere Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln++Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss++Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf++

Verkehrsunfall mit Personenschaden und Trunkenheit

Emden - Am Samstag kam es gegen 14:40 Uhr auf der Autobahn BAB 31 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach dem jetzigen Kenntnisstand befuhr eine 28-jährige Frau aus Aurich die Autobahn in Richtung Leer. Nach dem Überholen mehrerer Fahrzeuge kam sie in Höhe der Anschlussstelle Emden-Ost zunächst nach links von der Fahrbahn ab, in der Folge dann mehrfach rechts, touchierte die Leitplanken und blieb dann rechts am Fahrbahnrand stehen. Die Verursacherin war nicht mehr ansprechbar und wurde ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde dann letztlich durch Polizeibeamte festgestellt, dass diese schwer alkoholisiert ist. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Autobahn war in der obengenannten Fahrtrichtung für ca. 1 Stunde gesperrt.

Mehrere Fahrten mit Pkw unter Alkoholeinfluss

Leer - Mit 0,77 Promille war ein 43-jähriger Mann aus Leer auf seinem E-Scooter unterwegs. Feststellen mussten dies Polizeibeamte bei einer Kontrolle auf dem Osseweg am Samstagabend gegen 19:10 Uhr. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Leer - Unter Alkoholeinfluss war in den frühen Morgenstunden des Sonntages gegen 03 Uhr ein 60-jähriger Pkw-Führer aus Leer unterwegs. Dieses mussten die Polizeibeamten bei einer Kontrolle in der Friesenstraße feststellen. Der Vortest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Auch hier musste die Weiterfahrt untersagt werden und eine Anzeige wurde gefertigt.

Mehrere Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Unter dem Einfluss von Cannabis führte ein 23-jähriger Mann aus Papenburg seinen E-Scooter. Aufgefallen war dieses den Polizeibeamten bei einer Kontrolle in der Mühlenstraße am Samstagabend gegen 20:10 Uhr. Da ein Vortest den Verdacht erhärtete, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend gegen 23:30 Uhr in der Bremer Straße musste die Polizeibeamten ebenfalls feststellen, dass der 30-jährige Pkw-Führer aus Bad Zwischenahn unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, hier Cannabis, steht. Auch hier musste eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt werden.

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Emden - Am Sonntag kam gegen 03:25 Uhr ein 30-jähriger Mann aus Emden auf der Petkumer Straße mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Stromkasten. Bei Aufnahme des Unfalles durch die Polizeibeamten wurde denen die Ursache des Unfalles recht schnell klar. Der Pkw-Führer war stark alkoholisiert und stand zudem auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,41 Promille, ein Vortest auf Drogen einen Hinweis auf den Konsum von Cannabis. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht --Zeugen gesucht-

Leer - Am Samstagvormittag kam es gegen 10:20 Uhr auf dem Logaer Weg in Höhe des Ostfriesland-Wanderweges zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde von einem bisher unbekannten Pkw-Führer, der in Richtung Heisfelder Straße fuhr, ein ihm entgegenkommender Pkw der Marke Ford beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr nach Angaben des Geschädigten viel zu weit in der Mitte. Trotz der entstandenen Schäden fuhr der Verursacher weiter. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um einen neueren VW Golf mit Leeraner Kennzeichen gehandelt haben. Der Golf hatte eine auffällige kupferfarbene Lackierung. Der Golf müsste zumindest einen kaputten Außenspiegel an der Fahrerseite haben. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

