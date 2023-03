POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 25.03.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Diebstahl eines landwirtschaftlichen Gerätes++ Leer - Diebstahl eines landwirtschaftlichen Gerätes Am 22.03.2023 wurde bei der Polizei angezeigt, dass es bereits in der Zeit vom 18.03.2023, 15:00 Uhr bis zum 19.03.2023, 11:00 Uhr an einem landwirtschaftlichen Hof an der Deichstraße zu dem Diebstahl eines sogenannten Mittelschwaders kam. Bei ...

