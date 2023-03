Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstähle aus Pkw++Hund online bestellt++Schockanrufe++

Moormerland - Diebstähle aus Pkw

Am 21.02.2023 wurde bei der Polizei in Moormerland angezeigt, dass es bereits in der Nacht vom 18.03.2023, 23:00 Uhr bis zum 19.03.2023, 10:00 Uhr zu zwei Diebstählen aus Pkw gekommen sein. Die betroffenen Fahrzeuge waren unverschlossen auf einer Hauszufahrt im Birkhahnweg abgestellt. Auch einem Pkw der Marke Peugeot wurde eine Bluetooth Box entwendet. Weiter wurde aus einem Pkw Dacia ein geringer zweistelliger Geldbetrag entwendet. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten die Dienststelle in Moormerland zu kontaktieren. Zudem weist die Polizei in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen nicht in Fahrzeugen aufbewahrt werden sollten. Zudem ist es empfehlenswert, abgestellte Fahrzeuge immer zu verschließen.

Rheiderland - Hund online bestellt

Online-Bestellungen sind im Trend und ermöglichen problemlos den Erhalt von Waren aus aller Welt. Entsprechend hat sich auch der fragwürdige Trend ergeben, sich sein Haustier online zu bestellen und liefern zu lassen. Was für Tierfreunde undenkbar erscheint, wird tatsächlich täglich angeboten und auch genutzt. Das lässt natürlich auch Betrüger auf dem Plan erscheinen, welche dann unter dem Deckmantel eines angeblichen seriösen Züchters z. B. niedliche Hundewelpen online zum Verkauf anbieten. In einem aktuellen Fall aus dem Rheiderland hat sich ein Mann einen Rasse-Welpen online bestellt und den geforderten Preis umgehend per Echtzeitüberweisung auf eine Kontoverbindung nach Irland bezahlt, obwohl die Internetseite eine vorgeblich deutsche Adresse aufwies. Als der Käufer dann noch von einer Airline kontaktiert wurde, welche zum angeblichen Transport des Welpen die Beschaffung einer Thermobox in Höhe eines vierstelligen Betrages forderte, brach der Mann den Kontakt ab. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Haustiere nicht im Internet zu bestellen sind.

Polizeiinspektion Leer/Emden - Schockanrufe Im Laufe des heutigen Vormittages wurde bekannt, dass im Inspektionsbereich ein erhöhtes Aufkommen von sogenannten Schockanrufen verzeichnet wurde. Vor allem war der Bereich Rheiderland und das Stadtgebiet Leer besonders betroffen. Aber auch weitere Bereiche waren und sind betroffen. Die Täter, die einen Schockanruf tätigen, setzen darauf, dass die Opfer in Panik geraten. In der Regel gaukelt eine, oftmals weibliche, Stimme schreiend vor, dass Kind der Opfer zu sein und behauptet, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Aufgrund dieses Unfalles müsste die Person nun in Haft und nur die Zahlung einer mindestens fünfstelligen Kaution wurde zur Haftverschonung führen. Alternativ ruft ein angeblicher Polizeibeamter an, der ebenfalls erklärt, dass das Kind der Opfer einen schweren Unfall verursacht habe und sofort ins Gefängnis müsse. Auch hier gehet es dann um die Behauptung einer Kautionszahlung. Die Polizei weist daraufhin, dass diese Anrufe darauf abzielen, die Opfer in Angst und Schrecken zu versetzen, damit diese den Forderungen der Täter nachkommen. Es wird dringend geraten, sich nicht in Panik versetzen zu lassen, sondern das Gespräch zu beenden. Die Polizei oder auch die Staatsanwaltschaft / das Gericht fordert niemals am Telefon Bargeldzahlungen für angebliche Kautionen zur Haftverschonung. Das ist nicht üblich. Gehen sie daher auf keinen Fall zur Bank, heben sie kein Geld ab und händigen Sie niemals Geld und Wertsachen an fremde Personen aus, weil diese am Telefon entsprechende Forderungen gestellt haben.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell