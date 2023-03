POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.03.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Vorfall zwischen zwei Hunden++

Am 20.03.2023 teilte eine 57-jährige Moormerländerin bei der Polizei mit, dass es bereits am 16.03.2023 in der Zeit zwischen 16:00-17:00 Uhr am Sauteler Kanal zu einem Vorfall zwischen ihrem Hund und einem weiteren schwarzen Hund gekommen sei. Die Betroffene schildert, dass sie dort mit ihrem Hund, Rasse große Schweizer Sennenhündin, auf einer Kanalseite spaziert sei und auf der anderen Kanalseite ein Mann mit einem braunen und einem schwarzen Hund unterwegs gewesen sei. Der schwarze Hund, derzeit nicht bekannte Rasse, habe dann beim Anblick der Schweizer Sennenhündin den Kanal durchschwommen und diese angegriffen. Dabei sei die Hündin auch in den Kanal gezogen und mehrfach in den Hals gebissen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich auch andere Spaziergänger mit ihren Hunden zur Vorfallzeit dort aufgehalten und aufgrund der Situation die Örtlichkeit umgehend verlassen. Diese Zeugen zur Sache werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Moormerland 04954-955450

