POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 19.03.2023

++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen ++ Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ++

Bunde - Wohnungseinbruchdiebstahl

Zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl ist es zwischen dem 10.03.2023 und dem 18.03.2023 im Leege Weg in Bunde gekommen. Ein unbekannter Täter drang durch das Aufhebeln einer Terrassentür in das Objekt ein und entwendete Diebesgut in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Beamte kontrollierten am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr in der Bremer Straße einen 50-jährigen Pkw-Führer aus Leer. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von 0,89 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Derselbe Pkw fiel den Beamten erneut gegen 23:30 Uhr in der Mühlenstraße auf. Diesmal saß ein 44-jähriger Mann am Steuer. Die Beamten stellten fest, dass der Filsumer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Auch diesem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Der zweite Fahrzeugschlüssel wurde ebenfalls sichergestellt. Beide Männer müssen sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Uplengen - Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Ein Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen hat sich am Samstagmorgen um 05:45 Uhr Im Kreuzungsbereich Neudorfer Straße/Wiesmoorer Straße in Uplengen zugetragen. Ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Surwold befuhr die Neudorfer Straße in Fahrtrichtung Firrel und missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 35-jährigen Mannes aus Wiesmoor, der die Wiesmoorer Straße in Fahrtrichtung Remels befuhr. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge verletzten sich die vier Mitfahrer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren im Auto des Surwolders leicht. Der 20-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Auch der 35-jährige Pkw-Führer und seine ebenfalls 35-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht.

Weener - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 18.03.2023, um 10:05 Uhr auf der B436 in Höhe Ferstenborgum. Ein 86-jähriger Fahrzeugführer aus Weener missachtete bei der Einfahrt von der Straße Ferstenborgum auf die B436 die Vorfahrt einer 40-jährigen Frau aus Weener, die mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Leer unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Pkw der Weeneranerin in einen Graben geschleudert. Der 86-jährige sowie die 40-Jährige und ihre 19-Jährige Mitfahrerin verletzten sich durch den Unfall leicht.

