POL-LER: Pressemeldung vom 18.03.2023

Widerstand gegen Polizeibeamte

Ostrhauderfehn - Am Freitag ist der Polizei gegen 22:00 Uhr eine randalierende Person in der Gewerbestr.-Süd mitgeteilt worden. Bei Eintreffen der Beamten konnten sie einen 16-jährigen Rhauderfehner feststellen, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Sofort ging der Jugendliche auf die eingesetzten Beamten los und leistete erheblichen Widerstand bei der Ingewahrsamnahme. Er konnte sich weder auf der Fahrt noch im Gewahrsam auf der Polizeidienststelle beruhigen und fing immer wieder an, zu randalieren, auf die Beamten loszugehen, diese zu bespucken und zu beleidigen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er einem Krankenhaus in Papenburg zugeführt, wo er sich sofort wieder entfernt hat. Am Samstagmorgen ist er bei seiner Freundin in Westoverledingen angetroffen worden und wurde für weitere Massnahmen dem Jugendamt übergeben. Verletzt wurde bei den Einsätzen keiner der Beteiligten.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Freitag sind diverse Fahrzeugführer in Erscheinung getreten, die unter dem Einfluss von Drogen gefahren sind. Leer - Um 13:15 Uhr wurde ein Pkw BMW angehalten, der auf der A 31 zwischen der AS LER-Nord und dem Dreieck Leer unterwegs war und zuvor auf zwei Anhalteversuche durch den ZOLL nicht reagierte. Der 26-jährige Fahrer aus Bad Zwischenahn stand unter dem Einfluss von Marihuana. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und aufgrund der Gesamtumstände der Führerschein weggenommen.

Gegen 17:00 Uhr wurde ein E-Scooter Fahrer in der Heisfelder Str. kontrolliert, da er keinen Versicherungsschutz für seinen Scooter hatte. Auch der 28-jährige, der in Papenburg wohnt, hatte zuvor Marihuana konsumiert und wurde einer Blutentnahme unterzogen.

Gegen 18:45 Uhr haben die Beamten dann einen Mofa-Fahrer im Hermann-Lange-Ring überprüft. Der 42-jährige Leeraner ist Cannabis-Konsument und hat keine Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Gegen 23:15 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine 21-jährige Frau aus Emden, die mit ihrem Pkw die Kranstraße befuhr, kontrolliert und es wurde festgestellt, dass die Person das Fahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen führte. Zudem war der Pkw nicht versichert. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, entsprechende Owi- und Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Emden - Am 17.03.23 befuhr gegen 17:10 Uhr ein 37-jähriger Mann mit einem 24-jährigen Mann als Sozius mit seinem KKR die Uphuser Straße. In Höhe der Folkmar-Allena-Str. kam er aus ungeklärter Ursache zu Fall. Beide Personen wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,43 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Emden - Bereits in der Nacht des 12.03.23, im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 04:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Braunsberger Str. und entwendeten einen Gegenstand von geringem Wert. Zeugen werden gesucht.

