Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in einer Gaststätte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0790

Nach einer Straftat in einer Gaststätte am Markt in der Dortmunder Innenstadt sucht die Polizei weitere Zeuginnen und Zeugen, die in dem Lokal oder davor eine verdächtige Person gesehen haben und weitere Angaben zur Tat machen können.

Wie bereits berichtet, fügte eine derzeit unbekannte Person am Samstag (16.7.2022) gegen 22.50 Uhr in der Gaststätte am Markt 6-8 in der Innenstadt einem Gast eine Stichverletzung zu. Ein weiterer Gast entdeckte den verletzten Mann in der Herrentoilette im Untergeschoss.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5274728

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell