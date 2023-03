Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 17.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl Aprikosenbaum ++ Tageswohnungseinbruch ++ Einbrüche im Gewerbegebiet ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Körperverletzung ++

Leer - Diebstahl Aprikosenbaum

In der Nacht von Dienstag, 14.03.2023, auf Mittwoch, 15.03.2023, entwendeten unbekannte Täter aus dem Inselgarten an der Nessestraße einen 150 cm großen Aprikosenbaum. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Tageswohnungseinbruch

Zu einem Tageswohnungseinbruch ist es am 16.03.2023 in der 1. Südwieke in Rhauderfehn gekommen. Ein unbekannter Täter drang gegen 13:00 Uhr durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus ein. Dort entwendete er eine geringe Menge Bargeld sowie einen Schlüsselbund. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Einbrüche im Gewerbegebiet

Zu zwei Einbrüchen ist es in der Nacht vom 15.03.2023 auf den 16.03.2023 im Gewerbegebiet Am Emsdeich/Großer Stein gekommen. Bei einem Gelände brachen die Täter mehrere Hallen auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld, Diesel sowie einen weißen Transporter. Bei der anderen Firma brachen die Täter in das Firmengebäude ein und entwendeten größere Mengen Kupfer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Beamte der Polizei kontrollierten am Freitagmorgen gegen 01:00 Uhr einen 41-jährigen Emder, der mit seinem Pkw die Gerhart-Hauptmann-Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Des Weiteren ergaben sich Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Dem Emder wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

Emden - Körperverletzung

Bereits an Silvester 2022 ereignete sich zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Fest "Elführte" eine Körperverletzung zum Nachteil eines 50-jährigen Mannes aus Emden. Diesem sind durch einen 46-jährigen Mann aus Hinte am Getränkestand der sogenannten Pyramide mehrere Faustschläge verpasst worden. Für die noch andauernden Ermittlungen werden Zeugen der Auseinandersetzung gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell