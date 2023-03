Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 15.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Taschendiebstahl ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Weener - Taschendiebstahl

Am gestrigen Tag gegen 12:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einer 84-jährigen Frau in einem Verbrauchermarkt in der Mühlenstraße in Weener ihr Portemonnaie mit Bargeld und diversen Dokumenten aus der Jackentasche. Der Täter wird auf zirka 50 Jahre und eine Körpergröße von 175 cm geschätzt, trug eine längere helle Jacke und hat hellbraune Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Borkum - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am gestrigen Abend gegen 18:25 Uhr kontrollierten Beamte einen 43-jähriger Borkumer, der mit seinem Pkw den Barbaraweg befuhr. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag, 13.03.2023, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr in der Bremer Straße gekommen. Durch einen anderen Verkehrsteilnehmer ist der am Straßenrand geparkte Pkw der Marke Tesla eines 31-jährigen Mannes aus Rhauderfehn beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Erheblich alkoholisiert war ein 53-jähriger Mann aus Emden, der Beamten am gestrigen Tag um 19:10 Uhr in der Nesserlander Straße in Emden auffiel. Der Mann überquerte vor den Augen der Beamten mit seinem Pkw bei sich senkenden Schranken den dortigen Bahnübergang. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Emder erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von 1,14 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich nun in entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell