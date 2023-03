Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 13.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten (3) ++ Beleidigung ++ Einbrüche (2) ++ Sachbeschädigung ++ Fahren unter Alkoholeinfluss (2) ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 08.03.2023, kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäftes in der Fritz-Reuter-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist der Pkw der Marke VW eines 73-jährigen Mannes aus Hinte an der Beifahrerseite durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 09.03.2023, zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz einer Bank in der Johann-Wessels-Straße ebenfalls eine Verkehrsunfallflucht. Dort ist der Pkw der Marke VW eines 24-jährigen Mannes aus Hage durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrerseite beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Dienstag, dem 07.03.2023, und Mittwoch, dem 08.03.2023, in der Hinne-Rhode-Straße. Dort ist der Außenspiegel eines geparkten Transporters der Marke Mercedes durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Zeugen werden auch hier gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Zeugenaufruf nach Beleidigung

Zu einer Beleidigung zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes aus Emden ist es am 09.03.2023 gegen 12:00 Uhr vor einer Arztpraxis im Philosophenweg gekommen. Beschuldigt wird ein 47-jähriger Mann aus Emden. Gesucht wird ein Mann, der sich in Hörweite der beiden Männer befand und somit Zeuge der Beleidigung geworden sein könnte. Dieser möge sich mit der Polizei in Emden in Verbindung setzen.

Leer - Einbruch in Blumengeschäft

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, dem 11.03.2023, 13:00 Uhr, und Sonntag, dem 12.03.2023, 10:30 Uhr, in ein Blumengeschäft in der Heisfelder Straße eingebrochen. Aus dem Geschäft entwendeten sie eine Spendendose sowie Wechselgeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Einbruch in Firmengebäude

Zu einem Einbruch in ein Firmengelände im Schleusenweg kam es zwischen dem gestrigen Abend, 20:00 Uhr, und dem Montagmorgen, 05:00 Uhr. Unbekannte Täter brachen dabei mehrere Gebäude auf dem Gelände auf und entwendeten unter anderem größere Mengen Kupfer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Sachbeschädigung

Durch einen unbekannten Täter wurde die als öffentlicher Bücherschrank genutzte Telefonzelle am Rathaus in Westrhauderfehn beschädigt. Zwischen Samstag, dem 11.03.2023, 22:30 Uhr, und Sonntag, dem 12.03.2023, 17:20 Uhr, ist eine Glasscheibe der Telefonzelle beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 53-jähriger Mann aus Moormerland, den Beamte am gestrigen Abend gegen 22:20 Uhr in der Dr.-von-Jhering-Straße kontrollierten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Moormerländer wurde eingeleitet.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Ohne Fahrerlaubnis war ein 41-jähriger Mann aus Lathen in der Straße Am Tonenhof in Emden unterwegs. Aufgefallen ist dies Beamten bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Sonntag gegen 16:50 Uhr. Die Beamten stellten zudem fest, dass der Emsländer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

