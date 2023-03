Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 11.03.2023

Leer (ots)

++Einbruch in Wohnung++Reifen zerstochen++2xFühren eines Pkw ohne Versicherungsschutz++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person infolge Straßenglätte++Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und alkoholisierter Verursacherin++Fahrt unter Alkoholeinfluss++Fahrt unter Drogeneinfluss++Verkehrsunfall mit leichten Personen- und Sachschaden++Mehrere witterungsbedingte Unfälle im Landkreis Leer und Emden++

Einbruch in Wohnung

Leer - Am Freitagvormittag kam es in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Täter gelangte(n) unter Beschädigung der Eingangstür in die Wohnung und durchsuchte(n) diese anschließend. Der oder die Täter entwendete(n) Schmuck, Geld und Münzen. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht genau beziffert werden.

Reifen zerstochen

Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Straße Unter den Eichen bei einem Pkw Toyota Corolla Verso ein Reifen zerstochen.

2 x Führen eines Pkw ohne Versicherungsschutz

Moormerland - Ohne Versicherungsschutz führte ein 32-jähriger Mann aus Moormerland seinen Pkw. Dieses mussten Polizeibeamte bei einer Kontrolle am Freitag gegen 13:40 Uhr in der Süderstraße in Moormerland feststellen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Leer - Gleichlautenden Verstoß mussten Polizeibeamte auch bei einer Kontrolle eines 28-jährigen Pkw-Führers aus Rhauderfehn in Leer im Osseweg am Freitag gegen 17:20 Uhr feststellen. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person infolge Straßenglätte

Westoverledingen - Infolge Straßenglätte verlor ein 21-jähriger Pkw-Führer aus Westoverledingen am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der Großwolder Straße (B 70) in Höhe der Ortschaft Völlenerkönigsfehn die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Pkw mit einem Baum. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und der Pkw beschädigt.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und alkoholisierter Verursacherin

Weener/BAB 31 - Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 36-jährige Pkw-Führerin aus den Niederlanden die BAB 31 zwischen den Anschlussstellen Weener und Bingum und fuhr auf einen vor ihr fahrenden Pkw auf. Die 32-jährige aus Weener stammende Führerin dieses Pkw konnte nicht verhindern, dass sie infolge des Auffahrens mit der Mittelschutzplanke der Autobahn kollidierte. Diese als auch ihre beiden Kinder im Pkw wurden hierbei leicht verletzt. Auch die Verursacherin wurde leicht verletzt und in ein Leeraner Krankenhaus gebracht. Diese stand erheblich unter Alkoholeinfluss, ein Vortest ergab ein Ergebnis von 2,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Die Fahrbahn der Autobahn musste zur Aufnahme des Unfalles und zur Bergung der Fahrzeuge bis annähernd 17 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Weener abgeleitet.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Samstag befuhr gegen 00:35 Uhr ein 34-jähriger Mann aus Emden mit einem PKW die Auricher Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Aufgrund des gerichtsverwertbaren Tests war keine Blutentnahme erforderlich. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Emden - Am Samstag befuhr ein 23-jähriger Mann aus Emden gegen 00:50 Uhr mit seinem PKW die Nesserlander Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren bzgl. der Fahrt und ein Strafverfahren bzgl. des implizierten Besitzes von Drogen eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und Sachschaden

Emden - Am Freitag befuhr ein 17-jähriger junger Mann aus Emden mit seinem Leichtkraftrad gegen 07:55 Uhr die Larrelter Straße stadtauswärts. Während eines Bremsvorganges kam er auf der beschneiten und winterglatten Fahrbahn alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht und das Zweirad wurde leicht beschädigt.

Mehrere Verkehrsunfälle infolge der Witterungsverhältnisse

Landkreis Leer/Stadt Emden - Infolge des Schneefalls und der einhergehenden Fahrbahnglätte kam es insbesondere in den frühen Morgenstunden des Freitages im ganzen Landkreisgebiet Leer und der Stadt Emden zu mehreren Verkehrsunfällen, die bis auf die Blechschäden aber allesamt glimpflich ausgingen.

