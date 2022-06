POL-NI: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rinteln (ots) - (ne) Am Samstag, 18.06.2022 um 21:41 Uhr, befuhr eine 61-jährige aus Bad Wünnenberg mit einem Ford Transit in Rinteln die B 238 in Fahrtrichtung Möllenbeck. Aufgrund eines medizinischen Vorfalls kam sie unmittelbar vor der Unterführung am Wilhelm-Busch-Weg nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Schutzplanke. Am Pkw und an der Schutzplanke entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / ...

