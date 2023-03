POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 09.03.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Zeugenaufruf nach Brand ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Zeugenaufruf nach Brand

Am 04.03.2023 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Brand einer Holzhütte in der Rilkestraße im Emder Stadtteil Barenburg (siehe Pressemitteilung vom 05.03.2023). Im Zuge der weiteren Ermittlungen zur Brandursache wird nun nach einer Gruppe junger Männer gesucht, die sich zwischen 22:00 Uhr und 23:15 Uhr im Bereich Rilkestraße/Heinrich-Nanninga-Straße aufgehalten hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 06.03.2023 um 17:05 Uhr kam es im Einmündungsbereich Neutorstraße/Bentinksweg in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 49-jährige Pkw-Führerin aus Emden beabsichtigte von einem dortigen Parkplatz auf den Bentinksweg einzufahren. Hierbei wurde ihr Pkw von einer Radfahrerin touchiert, die verbotswidrig auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Neutorstraße fuhr. Durch die Kollision wurde der Pkw beschädigt. Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sie wird durch die Geschädigte auf 15-16 Jahre alt und zirka 170-175 cm groß geschätzt. Weiterhin hat sie blonde Haare und trug eine Jeans sowie eine Winterjacke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

