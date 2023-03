Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten (2)++Sachbeschädigung an Pkw++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 09.03.2023 kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Nüttermoorer Straße zu einem Vorfall bei welchem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw im Rahmen eines Parkmanövers beschädigte. Der betroffene rote Pkw Renault wurde dabei im hinteren linken Fahrzeugbereich beschädigt. Der Schaden wird auf einen höheren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 08.03.2023 kam es in der Zeit von 14:30 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Elektronik-Fachmarktes an der Fritz-Reuter-Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten schwarzen Pkw VW und verursachte einen Lackschaden an beiden Fahrzeugtüren auf der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Anschließend entfernte sich der verursachende von dem Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten die Emder Wache zu kontaktieren.

Borkum - Sachbeschädigung an Pkw

Gleich zweimal wurde ein Pkw beschädigt, welcher in der Zeit vom 28.02.2023 bis zum 06.03.2023 auf einem Parkplatz an der Straße "Am langen Wasser" abgestellt worden war. Der Halter des Fahrzeuges, der seinen Wohnsitz auf der Insel hat, stellte den ersten Lackschaden in Form eines längeren Lackkratzers bereits am 01.März fest und nahm an, dass dieser Schaden durch ein Versehen entstanden sei. Tatsächlich stellte er aber dann am 6.März fest, dass erneut ein Schaden an dem Audi Q7 festzustellen war. Diese zweite Beschädigung ließ eher darauf schließen, dass ein Versehen eher auszuschließen war und ein unbekannter Täter das Fahrzeug mutwillig beschädigt hatte. Die Polizei Borkum hat die Sachverhalte aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, berichten diese bitte an die Inselpolizei.

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell