Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raubüberfall in der Poststraße - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße

07.03.2023, 19.00 Uhr - 19.30 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Raubüberfall, der sich am Dienstagabend in der Poststraße zugetragen hat. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand wurde zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr ein 49 Jahre alter Wolfsburger in Höhe der dortigen Spielothek überfallen und beraubt. Bei dem Überfall wurde das Opfer leicht verletzt.

Da zu dieser Zeit der Bereich Nordkopf und die umliegenden Lokalitäten noch stark frequentiert sind, hoffen die Ermittler darauf, dass es Zeugen gibt, die etwas beobachtet haben. Vielleicht hat sich für Beobachter die Szenerie auch nicht als Raub, sondern als körperliche Auseinandersetzung dargestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

