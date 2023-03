Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter kommen durchs Küchenfenster

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Negenborntrift

07.03.2023, 19.30 Uhr - 08.03.2023, 09.45 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Negenborntrift eingebrochen. Was sie dabei entwendet haben und auf welche Höhe sich der angerichtete Gesamtschaden beläuft ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen Dienstagabend 19.,30 Uhr und Mittwochmorgen 09.45 Uhr an die rückwärtige Gebäudeseite des Mehrparteienhauses. Hier erklommen und zerstörten sie das Küchenfenster und stiegen durch dieses in die Wohnung ein. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute.

Danach flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu verdächtigen Personen geben können und bitten um Mitteilung an die Polizeiwache am Burgplatz oder die Rufnummer 05352/95105-0.

