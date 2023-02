Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Störe in Stade gerettet

Stade (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:40 h hat ein Kind in Stade im Diedrich-Speckmann-Weg eine Tüte mit drei lebenden Fischen aufgefunden.

Als seine Mutter den Jungen abholen wollte und auf den Fischfund aufmerksam gemacht wurde, kam ein bisher unbekannter Mann auf einem E-Scooter vorbei und behauptete, die Fische würden ihm gehören, die Finder könnten diese aber behalten.

Anschließend war der Mann dann aber einfach weggefahren.

Die Mutter informierte umgehend die Polizei und die eingesetzten Beamten konnten die drei ca. 50 cm langen Störe dann nach kurzer Zeit in einem nahegelegenen Anglerteich in der Straße "An den Fischteichen" im Wasser wieder aussetzen.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Fische und den Umständen des Falles geben können, werden gebeten, sich bei der Stader Wache unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

