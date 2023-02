Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 59-jähriger Autofahrer bei Unfall in Stade verletzt

Stade

Am heutigen Nachmittag gegen 15:10 h ist es in Stade in der Harsefelder Landstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 59-jähriger Autofahrer verletzt wurde.

Der Stader war mit seinem Dacia und fünf kleinen Hunden an Bord auf der Straße unterwegs und hatte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war zunächst über eine Verkehrsinsel gefahren, hatte dabei ein Schild flachgelegt anschließend mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit den dortigen Verkehrskreisel durchfahren und war dann in Höhe des Bahnübergangs langsam in einen Schotterweg abgebogen. Hier legte er dann den Rückwärtsgang ein und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum.

Da in der ersten Meldung davon ausgegangen wurde, dass der Fahrer möglicherweise in seinem Auto eingeklemmt sein könnte wurde der 2. Zug der Feuerwehr der Hansestadt Stade alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehr-, Polizei- und Rettungskräfte Gerätehaus konnte dann aber festgestellt werden, dass der Fahrer nicht eingeklemmt war.

Er wurde nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und die Besatzung von zwei eingesetzten Rettungswagen mit Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die Feuerwehrleute retteten die augenscheinlich unverletzten Hunde, diese wurden vor Ort betreut und dann an Angehörige des Unfallopfers übergeben.

Der Dacia wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

+++ Namen der Hunde sind nicht bekannt +++

Fotos vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Polizeiinspektion Stade