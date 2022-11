Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneute Sachbeschädigung an PKW

Uslar (ots)

Uslar (ke) Wolfhagen, zwischen dem 05.11.2022, 17:00 Uhr und dem 06.11.2022, 11:30 Uhr

Bisher unbekannte Täter rissen den Heckscheibenwischen am weißen VW Passat einer 24-jährigen Uslarerin ab. Das Auto stand auf seinem Parkplatz hinter dem Haus. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell