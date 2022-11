Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Bauwagens

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Baustellen-Lagerstätte Bundesstr. 445/ Auffahrt zur A7. Zeitraum: 31. August 2022 bis 09. November 2022. Wie erst gestern polizeilich bekannt geworden, ist einer Baufirma aus Seesen ein Bauwagen von der genannten Lagerstätte entwendet worden. Der Bauwagen besteht aus einer Stahlkonstruktion in Holzbauweise. An dem Wagen war das amtliche Kennzeichen: HH- HL 622, angebracht und der Wagen hat einen Wert von 7000.- Euro. Die Tatausführung dürfte längere Zeit zurückliegen, jedoch hat eventuell ein Spaziergänger aus Kalefeld oder Echte verdächtige Beobachtungen wahrgenommen und kann sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, geben.

