Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Bellheim (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich in der Hauptstraße in Bellheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte gegen 23 Uhr einen auf dem Gehweg befindlichen Postverteilerkasten, sowie den Zaun einer Kfz-Werkstatt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

