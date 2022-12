POL-PDLD: LKW umgekippt

Landau in der Pfalz (ots) - In den Mittagsstunden des 27.12.2022 teilen Zeugen hiesiger Polizeiinspektion Landau vier freilaufende Hunde im Bereich der Tankstelle Weißenbrugerstraße in Landau mit. Die vor Ort eintreffenden Polizeistreifen konnten im Straßenzug drei Hunde der Rasse Australien Shepherd feststellen. Durch geschicktes Vorgehen konnten zwei der Hunde, die sich auf das angrenzende Feld begeben hatten, durch ...

mehr