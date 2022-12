POL-PDLD: Freilaufende Hunde lösen Polizeieinsatz aus

Landau in der Pfalz (ots) - Am 19.12.2022, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde in den Reiterwiesen in der Gemarkung Godramstein eine Bienenbeute samt Volk entwendet. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden dankend unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

