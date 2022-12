Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneuter Brand auf dem Gelände des Pfalzklinikums Klingenmünster

Landau (ots)

Am frühen Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags brach in einem Gebäude des Pfalzklinikums Klingenmünster ein Feuer aus. Es konnte durch die Werksfeuerwehr schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden. Bislang können weder Angaben zur Schadenshöhe, noch zur Brandursache gemacht werden. Bereits am 21.12.22 kam es auf dem Gelände des Pfalzklinikums zu einem Brandausbruch. Eine entsprechende Pressemeldung wurde veröffentlicht. Ob es sich in den beiden Fällen um Brandstiftung handelt und ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell