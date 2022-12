Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern Hauswand beschädigt und geflüchtet

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, 23.12.22, zwischen 14:00 und 16:00 Uhr, kam es in der Weinstraße beim "Lili Markt" zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer drückte beim Einparken einen Mülleimer gegen die Glasscheibe des Mini-Marktes und richtete dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

