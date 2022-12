Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Krad-Diebe unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am 26.12.22, gg. 04:32 Uhr, versuchten drei junge Männer in der Marktstraße ein dort verschlossen abgestelltes Leichtkraftrad zu entwenden. Hierbei verursachten sie eine Schaden von ca. 100.- EUR. Die Täter flüchteten danach. Ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Weiterhin wurde in derselben Nacht in der Nähe ein Motorrad, 250er der Marke MuZ, SÜW-Kennzeichen, Motorrad ganz blau eingefärbt, komplett entwendet. Der Schaden beträgt ca. 3000.- EUR. Auch hier richtet sich der Tatverdacht gg. den 19 jährigen und zwei weitere Tatverdächtige.

In diesem Zusammenhang wurde am 26.12.22 im Kurpark in Bad Bergzabern ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit einem alten Versicherungskennzeichen aus 2017 aufgefunden. Am Roller steckte der Schlüssel, es war aber nicht fahrbereit. Das Kleinkraftlag lag in einem Bachlauf. Es wurde vorsorglich sichergestellt.

In unmittelbarer Nähe stand auch ein dort abgelegtes Rad der Marke Hai-Bike mit einer Rahmenfeder und Scheibenbremsen. Dieses wurde ebenfalls sichergestellt. Lichtbilder der beiden Fahrzeuge werden mit angefügt.

Wer kann Angaben zum Eigentümer der beiden Fahrzeuge machen?

Zeugen/Geschädigte können sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 wenden.

