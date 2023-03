POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 12.03.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++ Verkehrsunfallfluchten (2)++Sachbeschädigung an Pkw++ Leer - Verkehrsunfallflucht Am 09.03.2023 kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Nüttermoorer Straße zu einem Vorfall bei welchem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw im Rahmen eines Parkmanövers beschädigte. ...

