POL-MG: Falsche Stadtwerker stehlen dreistelligen Bargeldbetrag

Mönchengladbach (ots)

Unter dem Vorwand als Mitarbeiter der Stadtwerke die Wasserleitungen überprüfen zu müssen haben sich zwei Männer am Freitag, 13. Januar, gegen 11.30 Uhr Zutritt zu der Wohnung einer 74-jährigen Frau im Stadtteil Odenkirchen verschafft.

Die Dame gewährte den Männern Eintritt. Einer der beiden behauptete gleich, er müsse in den Keller gehen, um dort die Wasserleitungen zu überprüfen. Der andere Mann führte die Seniorin in ihr Badezimmer, um dort den Wasserdruck der Duschbrause zu testen. Das Duo kommunizierte über ein rotes Funkgerät. Als im Bad alles in Ordnung gewesen sei, gab der Mann die Anweisung "Ja. Komm" über das Funkgerät und verließ die Wohnung. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass aus einem Schrank ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet wurde.

Die Männer beschreibt sie wie folgt: Dunkel gekleidet, von schmaler Statur, trugen beide eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, sprachen beide dialektfreies Deutsch. Der Mann, der sich mit ihr im Bad aufhielt, sei etwa 1,65 Meter groß gewesen, der andere größer.

Die Polizei warnt: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke!

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

