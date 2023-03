Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 12.03.2023

++ Versuchte Sachbeschädigung, Ingewahrsamnahme ++ Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden ++

Emden - Versuchte Sachbeschädigung, Ingewahrsamnahme

Emden - Am Sonntag, 12.03.2023, 02.10 Uhr, schlug ein alkoholisierter Mann (22) in der Kirchstraße gegen parkend abgestellte PKW, die unbeschadet blieben. Der Mann wurde angezeigt und erhielt einen Platzverweis. Da er diesem nicht nachkam, musste er zu dessen Durchsetzung in Gewahrsam genommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Bzgl. der Nichtbeachtung des Platzverweises wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Mann gefertigt. Außerdem erhielt er für die Unterbringung im Polizeigewahrsam eine Kostenrechnung.

Emden - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - ZEUGEN gesucht!-

Emden - Im Zeitraum von Freitag, 10.03.2023, 04.00 Uhr, bis Samstag, 11.03.2023, 08.20 Uhr, wurde in der Auricher Straße ein parkend abgestellter Kia Picanto, schwarz, im hinteren Bereich erheblich durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug, beschädigt. Dessen Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Schadenshöhe: ca. 10.000 EUR

Emden - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - ZEUGEN gesucht!-

Emden - Am Samstag, 11.03.2023, 02.00 Uhr, befuhr ein Mann (18) aus Emden mit seinem Ford Focus die Fletumer Straße in Richtung Schlesierstraße. Auf dem Radweg neben seiner Fahrspur stand ein abgestelltes Fahrrad, dass plötzlich auf die Fahrbahn kippte, so dass der PKW-Fahrer ausweichen musste. Hierbei kam der Ford auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen einen Bordstein. Der PKW wurde leicht beschädigt. Der Radfahrer, der sich in der Nähe seines Rades aufgehalten hatte, verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Schadenshöhe: derzeit nicht bekannt

