Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20

Grevesmühlen (ots)

Am 15.11.2022 kam es gegen 18:45 Uhr auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Grevesmühlen zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Unfall befuhren zwei PKW hintereinander die rechte Fahrspur in Richtung Rostock. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der hintere PKW auf der vorderen auf. Dieser verlor darauf die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschug sich hierbei mehrfach und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Der 33-jährige deutsche Verursacher blieb unverletzt. Alle drei Insassen des verunfallten PKW (ein 40-jähriger Moldawier sowie zwei 35- und 60-jährige Ukrainerinnen) wurden schwer verletzt, zwei davon mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Vor Ort kamen mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr und die DEKRA zum Einsatz. Die Fahrbahn war auf einer Spur für ca. 4h gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR. Lars Abrutat Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

