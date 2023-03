POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 14.03.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer ++ Diebstahl Kleinkraftrad ++ Verkehrsunfälle durch starke Windböen ++

Moormerland - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 27-jähriger Pkw-Führer aus Moormerland, den Beamte am gestrigen Abend gegen 23:50 Uhr in der Gräfin-Julia-Straße kontrollierten. Der Mann aus Moormerland räumte den Konsum von Cannabis am Vorabend ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag, 13.03.2023, zwischen 15:30 Uhr und 17:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Georgstraße gekommen. Mutmaßlich durch eine fremde Autotür ist der Pkw einer 52-jährigen Frau aus Papenburg beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag, den 13.03.2023, gegen 15:20 Uhr im Einmündungsbereich Langobardenstraße/Ubierstraße in Emden ereignet. Eine 40-jährige Pkw-Führerin aus Emden übersah dabei einen 74-jährigen Radfahrer aus Emden, der die bevorrechtigte Ubierstraße in Fahrtrichtung Frankenstraße in nicht zulässiger Fahrtrichtung auf dem linken Gehweg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Emden - Diebstahl Kleinkraftrad

Zwischen dem 11.03.2023, 15:00 Uhr, und dem 13.03.2023, 16:30 Uhr, ist ein verschlossenes rotes Kleinkraftrad der Marke Peugeot vom Bahnhof in Emden entwendet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

PI Leer/Emden - Verkehrsunfälle aufgrund von Windböen

Im gesamten Bereich der PI Leer/Emden kam es aufgrund starker Windböen zu mehreren Verkehrsunfällen. Glücklicherweise blieben die jeweiligen Verkehrsteilnehmer unverletzt und es waren lediglich Sachschäden zu verzeichnen. Achtet bei den aktuellen Witterungsverhältnissen also bitte unbedingt auf eine angepasste Geschwindigkeit.

