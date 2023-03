Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Sonderkontrolle zur Thematik "Drogenerkennung im Straßenverkehr"

PI Leer/Emden (ots)

Nach intensiver Vorbereitung führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden zusammen mit Kräften des Hauptzollamtes Oldenburg am 13.03.2023 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr stationäre Kontrollen durch. Kontrollstellen wurden im Bereich des Grenzüberganges Neuschanzer Straße sowie an Autobahnanschlussstelle Bunde-West eingerichtet. Zielrichtung dieser Kontrollaktion ist die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität sowie insbesondere die Ahndung von Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss.

Die Beamten kontrollierten insgesamt 33 Fahrzeuge und 51 Personen. Im Rahmen der Kontrolle wurden unter anderem vier Fahrzeugführer im Alter von 26-59 Jahren festgestellt, die ihren Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Bei einem Fahrzeugführer war zudem der Versicherungsschutz für dessen Pkw erloschen. Des Weiteren führte eine 33-jährige Fahrzeugführerin einen Pkw, obwohl der Verdacht besteht, dass sie aufgrund von Medikamentenbeeinflussung und erheblicher psychischer und physischer Beeinträchtigung absolut fahruntüchtig war. Ihr Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aurich beschlagnahmt. Allen fünf vorgenannten Personen wurde eine Blutprobe entnommen und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Straf- & Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Auch diverse andere Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie z.B. Verstöße gegen die Gurtpflicht, wurden im Rahmen der Kontrollen geahndet.

Durch Zollbeamte wurden am Bahnhof Weener zudem zwei Männer kontrolliert, die illegal in das Bundesgebiet eingereist sind. Die weiteren Ermittlungen erfolgen diesbezüglich durch die Bundespolizei.

Sonderkontrollen zu verschiedenen Themenbereichen werden auch zukünftig von der Polizeiinspektion Leer/Emden mit Unterstützung weiterer Behörden regelmäßig unangekündigt durchgeführt.

