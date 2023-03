POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 16.03.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Jemgum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gestern um 14:15 Uhr kontrollierten Beamte auf der A31, Höhe Jemgum, einen 36-jährigen Pkw-Führer aus Duisburg. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Weiterhin war der geführte Pkw des Duisburgers nicht zugelassen und wurde mit zuvor entwendeten Kennzeichen geführt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am gestrigen Tag gegen 12:55 Uhr auf der Heisfelder Straße vor der Ampelkreuzung Logaer Weg. Dabei fuhr eine stadtauswärts fahrende 37-jährige Pkw-Führerin aus Leer auf den Pkw einer 76-jährigen Frau aus Moormerland auf. Deren Pkw wurde dadurch wiederum auf den Pkw eines 31-jährigen Mannes aus Wittmund geschoben. Durch ein Ausweichmanöver geriet die 37-jährige Frau aus Leer zudem in den Gegenverkehr und stieß dabei mit einer 60-jährigen Pkw-Führerin aus Leer zusammen. Die 37-jährige und die 76-jährige Frau wurden durch den Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Die Pkw der Unfallveursacherin sowie der Moormerländerin waren durch die Unfallschäden nicht mehr fahrbereit. Während der zirka 1 1/2-stündigen Verkehrsunfallaufnahme war eine halbseitige Sperrung der Heisfelder Straße erforderlich und es kam zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Emden - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Morgen um 05:20 Uhr in der Straße Am Tonnenhof. Ein 40-jähriger Mann aus Emden befuhr mit seinem Pedelec die Straße Am Tonnenhof in Fahrtrichtung Innenstadt und kam aufgrund von Glätte zu Fall. Ein hinter ihm fahrender 53-jähriger Pkw-Führer aus Emden konnte aufgrund der Glätte nicht rechtzeitig bremsen und touchierte den 40-Jährigen und dessen Pedelec. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es in der Nacht von Sonntag, 12.03.2023, auf Montag, 13.03.2023, gekommen. Ein in der Eichstraße geparkter Pkw der Marke Opel ist dabei vermutlich im Vorbeifahren beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

