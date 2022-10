POL-ME: Mit rund 2,5 Promille gegen eine Ampel gerast - Ratingen - 2210013

Polizei Mettmann

Mit rund 2,5 Promille gegen eine Ampel gerast - Ratingen - 2210013

Mettmann

Am späten Sonntagabend des 02.10.2022, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Ratingen, mit einem silbergrauen PKW VW Golf mit Mettmanner Kennzeichen (ME-), den innerörtlichen Europaring in Ratingen, in Fahrtrichtung Düsseldorf. Nachdem Zeugen bereits an der Kreuzung Industriestraße bemerkt hatten, dass der Golf-Fahrer Fahrunsicherheit zeigte und beim Anfahren an der Ampel den Wagen erst einmal abwürgte, verlor dieser in Höhe der Einmündung Dürerring gänzlich die Kontrolle über das bis dahin stark beschleunigte Fahrzeug. Bei einem starken Bremsmanöver vor dortiger Ampel geriet der Wagen auf trockener Fahrbahn aus der Spur, fuhr auf eine Verkehrsinsel im Einmündungsbereich und prallte dort mit großer Wucht gegen einen Ampelmast. Der 40-jährige VW-Fahrer wurde beim Unfall nur leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Der Ampelmast wurde umgeknickt. Die Lichtzeichenanlage und der PKW wurden beim Zusammenprall teilweise zerstört. Der entstandene Sachschaden am VW-Golf und an der Ampelanlage wird auf mindestens 22.000,- Euro geschätzt.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der 40-jährige Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille (1,25 mg/l). Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsgefährdung gegen den Ratinger ein. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt, dem 40-Jährigen bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt.

Der nicht mehr fahrbereite VW-Golf wurde von einem örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Die Ratinger Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe des Unfallwagens ab. Die Stadt Ratingen erhielt Kenntnis und erschien zur Absicherung der zerstörten Ampelanlage am Unfallort.

