Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Parsit

Ense (ots)

In der Zeit zwischen dem 12. Dezember, 20.10 Uhr und dem 13. Dezember, 08.10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Straße An der Windmühle. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe auf der Gebäuderückseite ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Aufenthaltsräume des Personals wurden offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden.(dk)

