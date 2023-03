Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Räuberischer Diebstahl++Ladendiebstahl++

Leer - Räuberischer Diebstahl

Der Diebstahl einer Pizza führte am 20.03.2023 gegen 15:37 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof. Eine 25-jährige Frau mit Wohnsitz in Oldenburg griff in die Auslage eines Bäckereifachgeschäftes, um dort eine Pizza zu entnehmen und diese umgehend zu verzehren. Als die Frau von dem Mitarbeiter des Geschäftes aufgefordert wurde, die Ware zu bezahlen, hatte sie die Absicht sich unerkannt zu entfernen. Jedoch konnte der Mitarbeiter sie aufhalten woraufhin die Frau mit einer Handtasche nach dem 23-jährigen Mann schlug. In der Zeit bis zum Eintreffen der Polizei bedachte sie den jungen Mann mit diversen Beleidigungen. Bei der folgenden Überprüfung durch die Polizeieinsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Frau während der Tat unter Alkoholeinfluss von 0,92 Promille stand. Die 25-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Ladendiebstahl

Am 20.03.2023 kam es in einem Drogeriemarkt an der Neutorstraße zu einem Ladendiebstahl. Eine 23-jährige Frau mit Wohnsitz in Emden, welche sich in Begleitung eines 36-jährigen Mannes aus dem Landkreis Aurich befand, nahm im Geschäft kosmetische Erzeugnisse im Wert von 159 Euro an sich und verstaute diese in einem mitgeführten Kinderwagen. Danach hatte sie die Absicht, dass Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Tatverdächtigen von einer Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen wurden, nahm der 36-jährige das Diebesgut aus dem Versteck, warf es der Mitarbeiterin vor die Füße und entfernte sich aus dem Geschäft. Die 23-jährige Tatverdächtige und ihr Kleinkind verblieben bis zum Erscheinen der Polizeieinsatzkräfte im Geschäft. Nach Klärung des Sachverhaltes und weiteren Ermittlungen zu dem männlichen Tatverdächtigen müssen sich beide Personen nun in einem Strafverfahren verantworten.

