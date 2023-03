Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines landwirtschaftlichen Gerätes++

Leer - Diebstahl eines landwirtschaftlichen Gerätes Am 22.03.2023 wurde bei der Polizei angezeigt, dass es bereits in der Zeit vom 18.03.2023, 15:00 Uhr bis zum 19.03.2023, 11:00 Uhr an einem landwirtschaftlichen Hof an der Deichstraße zu dem Diebstahl eines sogenannten Mittelschwaders kam. Bei dem Mittelschwader der Marke Claas handelt es sich um ein landwirtschaftliches Gerät welches zum Zusammenfassen von Erntegut, wie Heu oder Stroh, verwendet wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu verständigen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell