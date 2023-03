Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfall ++ Trunkenheit im Verkehr ++

++ Sachbeschädigung an Kfz ++

Jemgum- Am 26.03.2023 gegen 05:10 Uhr kam es im "Steinweg" in Jemgum zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter. An einem Pkw wurde die Heckscheibe durch vor Ort vorhandene Gartenstühle zerstört. Bei den Tätern soll es sich um mehrere Personen gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jemgum in Verbindung zu setzen.

++ Verkehrsunfall ++

Bunde- Zu einem Verkehrsunfall ist es am gestrigen Vormittag in Bunde im Ditzumerhammrich gekommen. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Bushaltestellenhäuschen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde der Führerschein einbehalten und das Führen eines Fahrzeuges untersagt. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

++ Trunkenheit im Verkehr ++

Borkum- In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 27.03.2023, kontrollierten Einsatzkräfte gegen 01:30 Uhr in der Reedestraße auf Borkum einen 54-jährigen Mann, welcher unter Alkoholeinfluss sein Fahrrad führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Wer mit einer Blutalkoholkonzentration ab 1,6 Promille auf dem Fahrrad unterwegs ist, begeht eine Straftat. Man gilt dann als absolut fahruntüchtig. Die Weiterfahrt wurde im Anschluss untersagt und der Radfahrer durfte das Fahrrad schieben.

