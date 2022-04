POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ladendiebstahl in Wildeshausen +++ Eigentümer eines Fahrrads gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Radfahrer wurde am Mittwoch, 27. April 2022, gegen 10:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Der 61-jährige Delmenhorster war mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Nordenhamer Straße in Richtung Hasbergen unterwegs. In Höhe der Fichtenstraße nutzte er die Grünlicht zeigende Ampel, um nach links in die ...

