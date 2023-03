Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.03.2023

Pi Leer/Emden (ots)

++ Versuchter Betrug i.S. Schockanruf ++ Sachbeschädigung ++ Diebstahl ++ Verkehrsunfall ++

++ Versuchter Betrug i.S. Schockanruf ++

Leer/ Weener- Eine 87-jährige Geschädigte aus Leer erhielt am gestrigen Tage in der Mittagszeit einen Anruf eines falschen Polizeibeamten, welcher die Geschädigte aufforderte, eine Kaution für die Tochter zu zahlen. Diese habe einen Verkehrsunfall gehabt und bräuchte nun Geld, um Straffreiheit zu erlangen. Eine Geldübergabe fand nicht statt.

Ebenfalls zu einem versuchten Betrug kam es am frühen Nachmittag zum Nachteil eines 97-jährigen Mannes aus Weener. Dieser erhielt einen Anruf einer Person, die sich als seine Tochter ausgab und mitteilte, dass sie einen Verkehrsunfall gehabt habe. Der Geschädigte solle eine Kaution überweisen. Der Geschädigte verwies daraufhin an seine andere Tochter. Auch in diesem Fall blieb es bei einem Versuch und es fand keine Geldübergabe statt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass diese beschriebenen Anrufe niemals von einer Polizeidienststelle durchgeführt werden. Die Polizei stellt niemals Geldforderungen am Telefon. Die beschriebenen Kautionsverfahren sind in Deutschland nicht üblich. Die Bürger werden nochmals darauf hingewiesen, niemals Bargeld oder Wertsachen an fremde Personen auszuhändigen.

++ Sachbeschädigung ++

Leer- Am gestrigen Abend kam es zu einer Sachbeschädigung in vierstelliger Höhe im Rahmen einer Kinovorstellung des Films "Creed 3" im Kino in Leer. Es wurden mehrere Sessel, Beleuchtungseinrichtungen und die Wandverkleidung beschädigt. Vor Eintreffen der Beamten flüchteten die jugendlichen Täter in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass Sachbeschädigung in solchem Maße nicht geduldet und strafverfolgt werden. Es handelt sich bei solchen Taten um keine scherzhaften Absichten oder jugendtypisches Verhalten, sondern um Beschädigung und Zerstörung von fremden Eigentum.

++ Verkehrsunfall ++

Rhauderfehn - Am heutigen Morgen gegen 06:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall am Patersweg in Rhauderfehn. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer fuhr aufgrund eines technischen Defekts mit seinem Pkw frontal in eine Hauswand. Der Sachschaden wird vermutlich im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Der gesamte Eingangsbereich, inklusive der Grundmauern, wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Über die Verletzung des Fahrzeugführers ist noch nichts bekannt.

